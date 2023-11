Cnh taglia le stime, ricavi fra 3 e 6% nel 2023 (era 8-11%)

A causa dell'indebolimento delle condizioni del mercato finale, soprattutto in Sud America, Cnh Industrial modifica le prospettive per il 2023 riguardo alle attività industriali al ribasso: ricavi di vendita netti in crescita tra il 3% e il 6% rispetto all'anno precedente, compresi gli effetti della conversione valutaria (la precedente stima era di una crescita tra l'8 e l'11%); spese generali, amministrative e di vendita in crescita di non più del 5% circa rispetto al 2022; free cash flow delle attività industriali tra 1 e 1,2 miliardi di dollari (era 1,3-1,5 miliardi), spese di ricerca e sviluppo e spese in conto capitale pari a circa 1,6 miliardi di dollari (invariato); risultato diluito per azione adjusted atteso pari a circa 1,70 dollari.