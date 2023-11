ECONOMIA DOMESTICA

Commercianti ottimisti, aspettando Natale

Cresce la fiducia nonostante le incertezze relative all'inflazione. Contesto di stabilità per quanto riguarda ricavi, occupazione e liquidità. Fiducia in attesa delle feste. Coppa (Confcommercio): "Attenzione alla crisi dell'abbigliamento". Lo studio di Format Research

Chi ha una vetrina ci crede. Tra mille dubbi e incertezze nell’indagine congiunturale di Ascom e Confcommercio Torino spicca un dato: l’ottimismo di chi possiede un’attività. C’è fiducia nel futuro, infatti le prospettive restano in territorio positivo e sono in miglioramento, spinte dalle aspettative sui consumi a Natale. Per il 64% delle imprese il periodo luglio-settembre è stato uguale o migliore rispetto al trimestre precedente. Ed è in lieve incremento la fiducia nell’andamento della propria attività economica, con un indice che passa da 51 a 53: per il 28% degli intervistati l’attività migliora (era il 27% a giugno), per il 50% rimane inalterata (era il 48%) e per il 20% peggiora (era il 24%). L’outlook previsionale è in ulteriore miglioramento in vista del Natale 2023, con un indice previsto pari a 55 (+2 punti rispetto a settembre, +4 rispetto a giugno). “La fiducia a Torino è maggiore rispetto al campione analogo a livello nazionale” che si attesta a 45/100, sottolinea Pierluigi Ascani, presidente di Format Research che ha spiegato i risultati dello studio.

Nel contesto di stabilità per quanto riguarda ricavi, occupazione e liquidità, sottolineato dalla presidente di Confcommercio Maria Luisa Coppa, i maggiori rischi sono dettati dall’inflazione. Si parla di ricavi stabili, e in effetti ci si tiene poco sotto la linea del 50, con l’indicatore fermo a 48. Negativo, ma non terribile. Dove invece i problemi si sentono sul serio è nel rapporto coi fornitori, tasto dolente ormai di lungo corso (da quando conviviamo con l’inflazione) per il terziario. L’Osservatorio ha chiesto agli imprenditori se i prezzi fossero migliorati o peggiorati rispetto al passato, e solo l’1% ha parlato di prezzi migliori contro il 67% che si è lamentato dell’aumento dei costi, fermando l’indicatore a 14, in profondo rosso anche rispetto al resto del Paese, che si attesta a 20.

Il problema è che questi aumenti, che riguardano sia i prodotti da rivendere che il costo dell’energia, non possono essere ribaltati dai commercianti sui propri clienti, pena perderne una quota importante, e quindi alle imprese non restano alternative alla compressione dei propri margini. Per il momento, comunque, il peso dell’inflazione rimane, e ha portato le imprese a riconsiderare gli investimenti (il 31% ci ha rinunciato, parzialmente o del tutto) e ha anche frenato la ricerca di nuovo personale nel 36% dei casi, e nel 7% ha portato a una riduzione dell’organico.

All’interno di un contesto di stabilità, Coppa ha evidenziato le situazioni di crisi, in particolare per “il settore dell’abbigliamento che da ormai due anni ha subito dei colpi” dopo le “tre stagioni perse col Covid, coi magazzini pieni e i negozi chiusi”. Gli indicatori che vengono dal turismo sono positivi, ma questo non è automaticamente un vantaggio per tutti. E qui Coppa ha citato la crisi dei bar, non risparmiando critiche agli esercenti: “Quelli che non hanno professionalità non reggono a fronte di altri imprenditori che, anche dopo il Covid, hanno invertito la loro offerta e sono sul mercato. Il baruccio di periferia non regge più, anche perché non viene toccato dal turismo”.