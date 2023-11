Un confronto senza radicalismi

Nella politica nazionale e locale, ieri come oggi, si sono sempre contrapposte due modalità concrete di comportamento: “la politica del confronto” da un lato e la “radicalizzazione del conflitto” politico dall’altro. Si tratta di due modalità concrete, ma non astratte o virtuali, perché sono anche il prodotto e la conseguenza di una precisa concezione della politica e delle sue regole. Certo, la “politica del confronto” ricorda l’antica cifra, culturale e politica, del patrimonio ideale del cattolicesimo politico italiano e delle esperienze partitiche che hanno tratto origine da quella storica tradizione. Un metodo di comportamento che ha sempre condannato e contrastato qualsiasi forma di radicalizzazione politica permanente e di contrapposizione violenta tra i partiti e i rispettivi schieramenti o coalizioni. Perché, secondo questa vulgata, solo attraverso il confronto come regola aurea della politica, seppur nelle rispettive e fisiologiche distinzioni tra i vari partiti in campo, è possibile raggiungere risultati significativi e rafforzare lo stesso tessuto democratico e istituzionale del paese. A livello nazionale come a livello locale.

Una concezione, questa, alternativa rispetto ai sostenitori della radicalizzazione della politica che, inesorabilmente e puntualmente, rischia di sconfinare sempre nella sub cultura degli “opposti estremismi”. E, purtroppo, si tratta di una deriva che, in un’epoca caratterizzata dal “bipolarismo selvaggio”, si è notevolmente rafforzata al punto da creare un muro contro muro politico permanente e dominato dalla volontà di delegittimare prima moralmente l’avversario/nemico e poi di annientarlo politicamente. Perché, è sempre bene non dimenticarlo, l’avversario politico – secondo questa sub cultura – non è mai un interlocutore con cui confrontarsi e cercare una mediazione ma sempre e solo un nemico irriducibile da abbattere. E, al riguardo, è quasi persino inutile ricordare che la radicalizzazione politica e culturale appartiene storicamente al campo della sinistra e, negli ultimi anni, alla deriva populista di marca grillina.

Ora, alla luce di questo doppio registro politico e culturale – anche se la realtà effettiva è ancor più complessa ed articolata – è di tutta evidenza che questa divaricazione la possiamo concretamente verificare anche in vista delle ormai prossime elezioni regionali piemontesi. E, al di là di ogni polemica e di ogni valutazione personale sui singoli candidati, è persino troppo facile arrivare alla conclusione che noi assistiamo quotidianamente ad uno scontro tra chi coltiva e percorre, seppur tra molte difficoltà, “la politica del confronto” e chi, al contrario, teorizza e pratica sistematicamente la strada della “radicalizzazione” del conflitto politico e la polemica permanente e quasi scientifica.

Ecco perché, anche sul versante del metodo e del concreto comportamento, emergono profonde differenze che non potranno non avere pesanti ripercussioni sotto il profilo politico ed elettorale. Perché, a volte, il risultato delle elezioni è determinato anche da come ci si presenta e ci si comporta di fronte ai cittadini/elettori. Oltre, come ovvio e scontato, ai programmi, alle alleanze e alla stessa credibilità dei rispettivi candidati.