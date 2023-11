Prefetto Torino, per Atp Finals livello attenzione maggiore

"Ho appena terminato un Cosp per le Atp Finals in cui abbiamo messo a punto gli ultimi aspetti legati alla safety e security di questo evento. Un evento internazionale che pone Torino all'attenzione del mondo e per il quale lo sforzo complessivo del sistema e delle forze dell'ordine è massimo, quest'anno con un livello di attenzione ancora maggiore". A dirlo il prefetto di Torino, Donato Cafagna. "Torino - sottolinea il prefetto - si sta preparando con grande attenzione e professionalità da parte di tutti per tenere alti gli standard di sicurezza. C'è non solo l'evento agonistico in sé ma eventi che coinvolgono sempre di più anche la città e tutto questo impone uno sforzo di centinaia di uomini delle forze dell'ordine con dispositivi di vigilanza fissa e mobile". Alla domanda se per questa edizione il livello di attenzione sia maggiore, il prefetto risponde in modo affermativo. "È evidente - dice - che nel contesto internazionale il rischio di minaccia di eventi è potenzialmente più elevato e quindi questo comporta che, sia nell'area interessata all'evento sia in tutta la città, da tempo siano state adottate misure che riguardano in particolare gli obiettivi sensibili, ebraici o israeliani ma anche di altri Paesi". Quanto al sito di gara, spiega che "saranno aumentati i controlli agli accessi, ci saranno i metal detector, il controllo delle borse e zaini, è aumentato il numero delle persone addette alle attività di security e, rispetto al passato, sono previste anche delle torri faro che illumineranno la parte retrostante del palazzetto. Torino - conclude - si sta preparando con grande attenzione e professionalità".