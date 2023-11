M5s, Parco Gran Paradiso finito nel mirino di Cirio e Pichetto

"Il Parco nazionale più antico del nostro Paese è finito nel mirino del tandem Cirio-Pichetto: stanno imponendo il nome di Mauro Durbano, caldeggiato dalla Lega, senza alcuna condivisione con i sindaci del territorio. Uno strappo grave, che rischia di causare una profonda spaccatura". Così la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Sarah Disabato, che insieme al collega Sean Sacco ha presentato una interpellanza sulla nomina del nuovo presidente del Parco del Gran Paradiso. "Abbiamo chiesto al ministro - spiegano i pentastellati - il perché della scelta del Presidente Cirio di non considerare l'opinione degli enti locali su una nomina così importante, che ha il compito di gestire uno dei più importanti parchi nazionali". "Per gestire un patrimonio naturalistico così importante - aggiungono - non servono spaccature, ma comunione d'intenti. La giunta regionale, rispondendo alla nostra interrogazione, si nasconde dietro formalismi, ma non fornisce una giustificazione reale. Auspichiamo venga finalmente aperto un confronto degno di questo nome con le comunità locali".