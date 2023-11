Israele: prefetto, a Torino nessun segnale di allarme

A Torino la situazione internazionale legata alla guerra Israele-palestinese non desta allarme. A dirlo il prefetto Donato Cafagna a margine di un incontro con i presidenti di Circoscrizione. Alla domanda se la situazione sia resa più problematica nei quartieri più 'caldi' della città, il prefetto risponde che "non abbiamo ancora segnali in questo senso tra le comunità presenti qui a Torino". "C'è stato qualche episodio - ricorda Cafagna - ma sono stati casi isolati. Non abbiamo la sensazione che quanto stia avvenendo crei un ulteriore fattore di criticità". Sull'attenzione a luoghi sensibili come sinagoga e moschee osserva che "su quelle abbiamo rafforzato i controlli fin da quando c'è stato l'evento in Medio Oriente e proseguiamo con quel tipo di attività che ha coinvolto anche le stazioni ferroviarie e proprio negli ultimi giorni il ministro ha messo a disposizione nuove risorse per le stazioni ferroviarie, con i militari di Stazioni Sicure a fianco della Polfer a Porta Nuova e porta Susa".