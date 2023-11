Carceri: sindacati, grave aggressione di un agente a Torino

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito la scorsa sera nel carcere di Torino 'Lorusso e Cutugno'. Un detenuto, senza apparente motivo, lo ha colpito al volto con un schiaffo facendo cadere violentemente a terra. Il poliziotto è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria. All'agente è stata diagnosticata una frattura vertebrale: gli è stato applicato il busto ortopedico e la prognosi è di novanta giorni. A denunciare l'episodio è l'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, l'Osapp. "Il detenuto - sottolinea in una nota - si era già reso protagonista di un grave danneggiamento alle celle". Per il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci, la situazione nella Casa Circondariale di Torino è "drammatica", viste le numerose aggressioni. Infatti, evidenziano dal sindacato, quella di ieri è la 38esima "gravissima aggressione avvenuta e il poliziotto è il 39esimo agente ferito dall'inizio dell'anno". "Il vertice dell'amministrazione regionale - spiegano all'Osapp - sembra non considerare una tale grave situazione di sovraffollamento tanto che all'interno dell'istituto è imperante la confusione. Nemmeno i pool di grandi esperti costituiti per arginare le aggressioni hanno apportato sostanziali miglioramenti nella gestione di simili eventi critici come pure i fallimentari modelli operativi". A quanto si apprende, i poliziotti penitenziari chiedono che a Torino vengano il ministro Nordio e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziari, altrimenti sarebbero pronti a una clamorosa protesta.