Controlli movida, oltre 230 persone identificate

Oltre 230 persone sono state identificate dalla polizia durante i controlli congiunti di prevenzione nella zona della movida di Torino. Fra sabato e domenica il contingente interforze impegnato nei controlli in piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, via Mazzini, piazza Santa Giulia, quadrilatero Romano, San Salvario, Lungo Dora Firenze, Lungo Dora Siena, ha proceduto anche al controllo di 8 attività commerciali.