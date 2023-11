Linea Aosta-Torino, sindaci salgono sul treno con pendolari

Sindaci dell'eporediese a bordo del treno regionale per testare la qualità del servizio e le segnalazioni dei pendolari. Una quindicina di amministratori, guidati dal sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, ha viaggiato questa mattina sul treno delle 7.40, proveniente da Aosta per Torino Porta Nuova, uno di quelli maggiormente utilizzati dai pendolari. "Siamo al loro fianco", ha detto in merito il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, anche lui presente all'iniziativa. "Chiediamo che Ivrea venga inserita nel Servizio Ferroviario Metropolitano - ha sottolineato il sindaco Chiantore - è l'unica città che è ancora fuori e questo comporta disservizi di vario genere. Il nostro è un territorio che ha forte necessità di essere connesso e ci auguriamo che la Regione ascolti la nostra voce".