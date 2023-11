Energia, Snam: confermati obiettivi finanziari 2023

Snam ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi totali pari a 2,8 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto ai primi nove mesi del 2022. Crescita, spiega il gruppo, dovuta ai "ricavi regolati collegati alla realizzazione degli investimenti e agli incentivi “output-based” e per il significativo contributo del business dell’efficienza energetica". .Snam conferma gli obiettivi finanziari per il 2023: investimenti di 2,1 miliardi di euro (di cui 1,9 miliardi di euro in ambito infrastruttura gas e 0,2 miliardi di euro in ambito transizione energetica), in crescita del 10% rispetto al 2022 e una RAB tariffaria pari a circa 22,4 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al 2022. Confermati, inoltre, un livello di utile netto adjusted pari ad almeno 1,1 miliardi di euro e un livello di debito netto a 15,5 miliardi di euro, in funzione dell’andamento del circolante collegato alle attività regolate.