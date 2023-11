Milano-Cortina: Malagò, sui siti di gara decide la Fondazione

"Abodi ha detto una grande verità, non spetta a lui o al governo italiano decidere dove si devono svolgere le gare delle Olimpiadi. Spetta alla Fondazione, che di fatto è il comitato organizzatore, d'accordo e sentito il Cio. E' una responsabilità che riguarda loro". Lo ha ribadito, a proposito della pista da bob per le Olimpiadi del 2026, il presidente del Cio Giovanni Malagò, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico sportivo a Torino. "C'è una premessa, - ha ricordato Malagò - la fondazione si occupa di organizzare i Giochi e non di realizzare le opere. Quando fu acquisita e vinta la candidatura, il governo italiano ha istituito ad hoc una struttura governativa che si deve esclusivamente occupare di tutte le opere per fare le Olimpiadi. La società si chiama Simico ed è pubblica, mentre la fondazione è privata".