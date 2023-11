Caffarel, sul Gianduiotto igp pronti ad un "accordo di valore"

La società Caffarel "riconosce l'importanza dell'iniziativa del Comitato del Giandujotto di Torino volta a valorizzare la riconoscibilità di uno dei prodotti più caratteristici della tradizione dolciaria torinese, introducendo un'indicazione geografica protetta. Per questo motivo non si è opposta alla proposta di Igp e, al contrario, si è sempre impegnata per la ricerca di un accordo di valore". Lo precisa, in una nota, l'azienda dolciaria, intervenendo sulla questione della tutela della specialità dolciaria piemontese che ieri la Regione Piemonte ha portato all'attenzione del commissario europeo per l'Agricoltura. Pochi giorni fa alla rassegna 'Cioccolatò', a Torino, il segretario del comitato del Giandujotto, Antonio Borra, aveva accusato la Lindt di opporsi all'Igp, di fatto rallentando l'iter per ottenere il riconoscimento. Caffarel, che fa parte di Lindt & Sprüngli dal 1998, "è un marchio storico fondato a TORINO nel 1826, nonché riconosciuto per aver inventato il Gianduiotto, oltre 150 anni fa. A riprova del forte legame con il territorio, 'Gianduia 1865, l'autentico gianduiotto di Torino' ancora oggi viene prodotto nello storico stabilimento di Luserna San Giovanni, utilizzando l'antico metodo dell'estrusione e solo con nocciole Piemonte Igp". "Alla luce del comune obiettivo di tutela del Gianduiotto come eccellenza del Made in Italy nel mondo, - si legge ancora nella nota dell'azienda dolciaria - Caffarel ribadisce che la propria volontà è sempre stata quella di identificare un accordo di valore, e auspica che si possa presto giungere a una soluzione comune, che soddisfi tutte le parti coinvolte riguardo alla denominazione dei propri prodotti".