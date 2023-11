Superbonus: Sacco (M5s), la giunta Cirio perde tempo

Il consigliere regionale M5s Sean Sacco sollecita la Regione Piemonte ad attivarsi sul fronte dei crediti incagliati del Superbonus. "La scadenza fiscale del 30 novembre - rimarca Sacco - si avvicina ma dalla Giunta Cirio non arrivano risposte. A inizio ottobre il Consiglio regionale aveva approvato una proposta di legge condivisa per sbloccare i crediti con il coinvolgimento delle società partecipate. Per velocizzare il più possibile l'iter il Movimento 5 Stelle aveva deciso di non presentare una propria legge, ottenendo la riduzione da 90 a 15 giorni dei tempi di attuazione della legge condivisa. L'Aula - aggiunge - aveva anche approvato un mio ordine del giorno per convocare nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto fra enti partecipati titolati ad acquistare i crediti e istituti di credito". "Ma è passato un mese - sottolinea - e non è stato fatto alcun passo avanti. La Giunta Cirio ha continuato a perdere tempo, come ha fatto dall'inizio. Già ad aprile proposi di dare un ruolo attivo alla Regione nella circolazione dei crediti coinvolgendo le partecipate, rimanendo totalmente inascoltato, salvo poi scoprire che la Giunta era arrivata sei mesi dopo alla stessa soluzione". "I piemontesi - osserva Sacco - meritano risposte subito. Lunedì ho depositato un'interrogazione e questa mattina, vista l'urgenza, ho presentato anche un question time che sarà discusso martedì in Consiglio".