A Torino la Trans March per il "diritto a esistere"

Una marcia "di liberazione, denuncia, autodeterminazione e rivendicazione": in questi termini è stata presentata la Torino Trans* March che si terrà nel capoluogo piemontese il 18 novembre, in occasione del TDoR, il Transgender Day of Remembrance del 20 novembre. "Esistere come persone trans è resistere, ma non dovrebbe esserlo", "non abbiamo una voce, non possiamo parlare nello spazio pubblico, veniamo raccontati come una minaccia. Siamo qui per non essere uno strumento muto di politiche che creano consenso attraverso l'odio", "la realtà allo stato attuale non ci prevede e ci vede come una complicazione", dicono Ema Mombrini e Mj Case, del gruppo di lavoro per l'organizzazione della marcia, e Sofia Darino, vicepresidente del Circolo Maurice. Con partenza da piazza Arbarello e arrivo in piazza Carlo Alberto, la marcia, accessibile a tutti, sarà aperta da StrampalaBanda, "orchestra inclusiva", inframezzata dai racconti delle persone partecipanti e si concluderà con i discorsi dal palco sui temi del documento politico che accompagna la manifestazione. "E l'occasione - dice il coordinatore del Torino Pride, Marco Giusta - per ricordare che ogni anno purtroppo tantissime persone trans vengono uccise, muoiono di tranfobia, quasi 400 nel 2023 in tutto il mondo. È vogliamo portare in piazza le nostre voci e l'autodeterminazione che vogliamo costruire. Basta essere carne da macello sull'altare del consenso".