MALAGIUSTIZIA

Padalino denuncia i pm di Torino e Milano

Il magistrato chiama a rispondere i colleghi che per quattro anni l'hanno accusato ingiustamente. Assolto definitivamente sono rimaste cicatrici difficili da rimarginare, ricoperto di fango dai media e colpito da procedimenti disciplinari "aperti con singolare tempismo"

Una denuncia alla procura di Brescia è stata presentata dal magistrato Andrea Padalino, giudice del lavoro a Vercelli, in relazione alla conduzione dell’inchiesta in cui fu accusato, e poi assolto in via definitiva, da accuse su favoritismi e irregolarità all’epoca in cui prestava servizio come pubblico ministero a Torino. Lo ha detto lui stesso nel corso del convegno “Assoluzione e onorabilità del professionista: come tutelare i diritti dell’innocente” organizzato a Milano dall’Odcec (ordine dei commercialisti). Intervento pubblicato dallo Spiffero. La denuncia è a carico di magistrati in servizio (o che sono stati in servizio) nelle procure di Torino e di Milano.

L’esposto denuncia presentato da Padalino, come si è appreso in ambienti giudiziari, contiene i nomi di otto magistrati: all’epoca dei fatti, sei prestavano servizio in procura a Torino (due sono in pensione) e due alla procura di Milano. Il giudice ha chiesto alla procura di Brescia di verificare estremi di reato che, a seconda delle condotte, vanno dall’abuso all’omissione in atti di ufficio. La tesi dell’esposto è che l’indagine a carico di Padalino fu aperta e condotta in modo da “cercare qualcosa” a carico del magistrato e di “allontanarlo dalla procura di Torino”, essendo chiara “l’animosità dei vertici dell’ufficio nei suoi confronti”. Una delle circostanze su cui si chiedere di indagare è la trasmissione “in ritardo” alla procura di Milano dei verbali con le dichiarazioni, secondo la difesa favorevoli a Padalino, rese da due procuratori aggiunti subalpini.

Riferendosi alla conclusione del processo che lo riguardava, Padalino ha spiegato che “l’arringa del mio avvocato, Massimo Dinoia, è stata un capolavoro, ma qui mi preme sottolineare come abbia messo a nudo tutti gli errori, le forzature e le violazioni di legge commesse nei miei confronti; tanto che, alla fine, ho provveduto a denunciare nelle sedi opportune gli autori di queste condotte”. “Voi – ha detto rivolgendosi alla platea – direte che in fondo è andato tutto bene, che il sistema ha funzionato e un innocente non è stato condannato. Non è così, perché un’assoluzione non basta, non è sufficiente, ed è qui che sta la grande importanza di questo convegno”.

Il magistrato, a questo proposito, ha osservato di essere stato sottoposto a svariati procedimenti disciplinari “che si chiudevano e si aprivano con una tempistica singolare”, di essere stato “ricoperto di fango” dai media, di essersi ritrovato oggetto di “accuse infamanti” che resteranno “appiccicate addosso in modo indelebile”. “Per fortuna – ha concluso – ho avuto un grande aiuto dalla famiglia, dagli amici, dagli affetti veri e da un grande avvocato. Sincera gratitudine mi sento di dovere esprimere alla presidente del tribunale di Vercelli, ai colleghi, al personale, agli avvocati che mi hanno consentito in questo interminabile incubo di svolgere le mie funzioni con la massima onorabilità e profitto”.