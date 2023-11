Piemonte, al via bando per l'assunzione di 226 infermieri

E' al via in Piemonte un bando della Regione per l'assunzione di 226 infermieri a tempo indeterminato da assegnare alle aziende sanitarie. I posti sono 20 per l'Asl Città di Torino, 19 ciascuna per le Asl To3, To4, To5, Cn1, Al, e 15 ciascuno per gli ospedali Sante Croce e Carle di Cuneo, Maggiore di Novara, Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. E ancora 10 ciascuna per le Asl At, Vc, Bi, Cn2, sei ciascuna per le Asl No e Vco, per gli ospedali Città della Salute e Mauriziano di Torino, e per il San Luigi di Orbassano. "Come avevamo promesso - afferma il governatore del Piemonte Alberto Cirio - dopo anni di immobilismo la macchina delle assunzioni in sanità è ripartita grazie al lavoro che stiamo portando avanti con aziende sanitarie e sindacati. Con la graduatoria appena chiusa da 545 posti e questo nuovo concorso per 220 infermieri, abbiamo quasi 800 nuove figure professionali pronte a entrare nel sistema sanitario pubblico". "Le aziende sanitarie - spiega - stanno analizzando il piano dei fabbisogni con le rappresentanze dei lavoratori e non appena saranno condivisi i numeri sarà convocata una nuova riunione dell'Osservatorio per proseguire sulla strada intrapresa. Sappiamo che i problemi ci sono, ma dopo anni di blocco delle assunzioni, tagli e zero investimenti sull'edilizia sanitaria, questa amministrazione ha impresso un cambio di passo. La nostra sanità è un'eccellenza e ha bisogno di personale per continuare a esserlo". "Riteniamo - aggiunge l'assessore alla Sanità Luigi Icardi - che questo bando possa rappresentare un ulteriore contributo per affrontare in modo concreto un problema che è di rilevanza nazionale".