ECONOMIA DOMESTICA

Produzione al palo, economia in frenata

Calo del 2% in un anno. Si registrano incrementi tendenziali solo per i beni strumentali (+2,6%). A ottobre la fiducia di famiglie e imprese ha continuato a scendere. La variazione della crescita del Pil per il 2023 è 0,7%. La nota mensile dell'Istat

La produzione industriale italiana è ferma: non cresce mese su mese, cresce poco da un trimestre all’altro, ma soprattutto scende rispetto all’anno scorso. Nel III trimestre il Pil italiano ha fatto registrare “un risultato migliore della Germania ma peggiore rispetto a quello di Francia e Spagna” però nei prossimi mesi potrebbe frenare. Lo sostiene l’Istat, nella Nota sull’andamento dell’economia italiana. Il segnale del rallentamento di ottobre, spiega l’istituto di statistica, è stato l’indice della fiducia di famiglie e imprese che ha continuato a calare. A questo si aggiunge anche il fatto che “le prospettive economiche internazionali restano molto incerte, condizionate dall’acuirsi delle tensioni geo-politiche e dalle condizioni finanziarie sfavorevoli per famiglie e imprese”.

A settembre 2023 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale rimanga invariato rispetto ad agosto. Al netto degli effetti di calendario, a settembre 2023 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,0% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di settembre 2023). “Il valore rimane immutato rispetto a quello di agosto mentre il terzo trimestre dell’anno registra un lieve aumento congiunturale. La dinamica congiunturale mensile è positiva per quasi tutti i settori di attività economica, con l’eccezione dei beni di consumo. In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, l’indice complessivo è in diminuzione a settembre, come pure quelli relativi ai principali raggruppamenti di industrie, salvo i beni strumentali”. Nella media del terzo trimestre il livello della produzione aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per i beni strumentali (+1,5%), l’energia (+1,1%) e i beni intermedi (+0,8%); viceversa, si osserva una flessione per i beni di consumo (-2,2%). Si registrano invece incrementi tendenziali solo per i beni strumentali (+2,6%); calano, invece, l’energia (-0,4%), i beni intermedi (-2,6%) e in misura più marcata i beni di consumo (-6,5%). Tra i settori di attività economica la fabbricazione di mezzi di trasporto presenta un’ampia crescita tendenziale (+11,2%), seguono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,3%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+0,9%). Le flessioni maggiori si registrano nell’industria del legno, della carta e della stampa (-11,6%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-10,9%) e nella fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-4,0%).