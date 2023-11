Mercato dei veicoli industriali torna a crescere a ottobre

Dopo il calo delle immatricolazioni registrato nel mese di settembre, causato dalle incertezze legate all'introduzione del tachigrafo smart di seconda generazione, il mercato dei veicoli industriali torna a crescere a ottobre, registrando 2.225 unità immatricolate (+2,%). Chiudono il mese in positivo tutte le fasce di peso: il comparto dei veicoli pesanti di massa uguale o superiore alle 16 tonnellate segna un lieve avanzo dello 0,5%, mentre crescono a doppia cifra sia il segmento dei leggeri sotto le 6 t (+17,6%) sia i veicoli medio-leggeri sotto le 16 tonnellate, con un aumento dell'11%. Nei primi dieci mesi dell'anno, il dato aggregato fa segnare il +16% rispetto allo stesso periodo del 2022, con il comparto dei veicoli pesanti a + 17% e un incremento di oltre 3.000 unità. "Il mercato restituisce un dato positivo, superando le incertezze relative ai cronotachigrafi di ultima generazione che hanno fortemente condizionato gli ultimi tre mesi. Auspichiamo che, dopo la battuta d'arresto di settembre, il mercato riprenda il trend di crescita segnato ad inizio 2023, sebbene l'attuale quadro macroeconomico prefiguri prospettive poco favorevoli per la fine dell'anno e per il 2024" commenta Paolo A. Starace, presidente della sezione veicoli industriali dell'Unrae, che sottolinea "l'urgenza di misure di carattere strutturale che prevedano l'adozione di un piano di efficientamento a favore delle imprese per traguardare la concreta transizione del settore". "Accogliamo con favore l'apertura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verso un confronto con le rappresentanze associative per identificare nuovi meccanismi di sostegno agli investimenti e rimaniamo in attesa di un invito per sederci al Tavolo e discuterne insieme".