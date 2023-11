A Torino Restructura, il salone dedicato alle ristrutturazioni

Torna a Torino dal 23 al 25 novembre Restructura, il salone annuale dedicato al settore delle ristrutturazioni organizzato da Gl events Italia nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere. Nell'edizione 2023 il salone cambia passo: nuovi espositori e un programma di eventi incentrato sulle sfide per il recupero del patrimonio edilizio esistente alla luce delle richieste poste dalla direttiva europea e alle esigenze di adeguamento dei territori al cambiamento climatico. La vocazione green di Restructura si conferma nella collettiva della Bioedilizia, area dedicata ai materiali costruttivi alternativi come legno, sughero, canapa, paglia, argilla e calce. Il 23 novembre l'Opening porterà sul palco di Lingotto relatori nazionali che condivideranno suggerimenti e visioni per aiutare il settore delle costruzioni ad affrontare la transizione ambientale. Saranno raccontate in anteprima 4 esperienze che sono state capaci di innovare, selezionate tra la trentina di candidature che hanno risposto al primo contest CALL4ideas lanciato da Gl events Italia. Nel pomeriggio del 23 un evento per parlare ai giovani delle professioni dell'edilizia che cambia attraverso le testimonianze di altrettanti giovani; realizzato con Formedil, Assoposa, Io Lavoro e Yes4To. Fra i convegni più attesi spiccano quelli organizzati dall'Alveare delle professioni che quest'anno si occupano di acqua, gestione dei rifiuti, rinnovabili e comunità energetiche. La riflessione nazionale di Cna sul futuro degli incentivi, venerdì mattina; il convegno sul tema del costruire in legno, sabato pomeriggio. Tra gli incontri in programma anche quelli organizzati da Anapi, Unai e Anaci per gli amministratori di condominio. Confartigianato Torino e Casartigiani Torino offriranno un servizio di consulenza gratuita, a cura di professionisti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientali e per il welfare aziendale.