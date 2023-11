Le Atp Finals invadono Torino, al via gli eventi

A due giorni dall'inizio delle gare prende il via il programma di eventi legato alle Nitto Atp Finals di Torino. A segnare l'avvio di un calendario fatto di talk, degustazioni, mostre, visite guidate, musica e spettacoli, è stata, questa mattina, l'inaugurazione dei tre spazi realizzati in centro da Città, Regione e Camera di commercio con il supporto di Turismo Torino e Provincia, Casa Tennis, Casa Gusto e Casa Media. Ospitata in una grande cupola geodetica trasparente, Casa Tennis accoglierà oltre 50 talk con ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'editoria, al via oggi pomeriggio con l'incontro 'Sport e integrazione' con l'ex calciatore Hernanes e la performer e ballerina Lidia Carew. Poco lontano, gli Archivi di Stato diventano per i giorni delle Finals Casa Gusto, una vetrina delle eccellenze del territorio, con 63 appuntamenti di cui 58 degustazioni, con più di 70 aziende tra cui una trentina di Maestri del Gusto. Infine Casa Media, allestita a Palazzo Madama. "Una terza edizione - dice il sindaco Stefano Lo Russo - che rappresenta una vetrina per Torino e ci siamo attrezzati per renderla una città ospitale per tutti con un calendario fitto di eventi. Una straordinaria occasione per fare squadra per un'edizione decisiva per tenere qui questo evento per altri 5 anni". "Le Atp Finals - aggiunge l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca - si preparano a riempire le piazze e il Piemonte è sempre di più la casa del tennis". "Sportivi - conclude il presidente della Camera di commercio, Dario Gallina -, tifosi, imprenditori, cittadini, turisti e buongustai, tutti possono vivere un'esperienza entusiasmante nella festa che abbiamo preparato e che coinvolge tutta la città".