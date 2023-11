Tinexta: ricavi in crescita del 9%

Tinexta, società che opera nei servizi digital trust, cyber security e business innovation, quotata al segmento Euronext Star Milan, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi pari a 269,5 milioni di euro (+9%), ebitda adjusted di 56,9 milioni di euro (+4%) e un utile netto delle attività operative in funzionamento pari a 12,3 milioni (-16%). La società ha confermato le stime per il 2023 con ricavi consolidati in crescita dell'11%-15% ed ebitda adjusted in aumento dell'8%-12% rispetto al 2022 a parità di perimetro. "Nell'attuale quadro di instabilità economica e geopolitica, Tinexta continua a crescere anche nei primi 9 mesi dell'anno. Il progetto strategico del Gruppo è solido, basato su valori chiari e condivisi come qualità, competenza e innovazione e centrato su di un modello di business rigoroso ed efficiente. Il bisogno di imprese, professionisti e pubblica amministrazione di governare i rapidi cambiamenti nei paradigmi produttivi e organizzativi continua a rappresentare una grande opportunità per Tinexta, la cui missione è quella di essere partner di riferimento per queste entità nel pieno della loro trasformazione digitale"commenta il presidente Enrico Salza. "I primi nove mesi del 2023 si chiudono con ricavi ed ebitda in crescita. La consistente generazione di cassa conferma la bontà della direzione impressa all'intero gruppo, basata sulla gestione efficiente delle risorse e l'ottimizzazione dei processi. L'importante investimento nella valorizzazione e attrazione di risorse umane qualificate consente di proseguire con determinazione nell'implementazione della strategia, con l'obiettivo di cogliere tutte le opportunità che offre un trend di mercato di medio lungo termine come quello della digitalizzazione pervasiva di tutti gli operatori della filiera manifatturiera, finanziaria e dei servizi" aggiunge l'amministratore delegato Pier Andrea Chevallard.