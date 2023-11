Covid: Piemonte, casi aumentano ma situazione è sotto controllo

In Piemonte nell'ultima settimana sul fronte del Covid si registra un andamento in crescita rispetto al periodo precedente, ma "la situazione rimane sotto controllo". E' quanto emerge dal focus settimanale sulla situazione epidemiologica e vaccinale, diffuso oggi dalla Regione. L''occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 7.3%, quella dei posti letto in terapia intensiva è all'1.6%, mentre la positività dei tamponi è al 15.5%. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 499, di cui 112 a Torino città e 157 nell'area metropolitana. Negli ultimi 7 giorni ci sono stati 3.493 contagi, saliti di +783. L'incidenza del contagio è in aumento in tutte le fasce di età, adulte e pediatriche, a eccezione di quella 0-2 anni, che resta invariata. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 922.533 dosi. Nell'ultima settimana sono state vaccinate 14.443 persone.