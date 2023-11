Radicali, "perplessi da assoluzione Molinari"

"La sentenza con cui oggi, a Torino, sono stati assolti i tre esponenti leghisti per la vicenda della presentazione lista Lega a Moncalieri lascia perplessi chi come noi ha seguito dall'inizio la questione, avendo presentato l'esposto alla base del procedimento penale subito dopo i fatti, nel settembre 2020". E' quanto dichiarano in una nota congiunta Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani, Giulio Manfredi, della giunta Ri, e Alberto Ventrini, dell'associazione radicale Adelaide Aglietta. "Durante il processo - affermano - è stato appurato che l'alterazione dei moduli elettorali della Lega c'è stata. La lista della Lega avrebbe dovuto essere rigettata dalla Commissione elettorale comunale di Moncalieri; la riammissione nella lista del candidato Stefano Zaca' è stata una pezza peggiore del buco". "Speriamo- è la conclusione - che il pm Colace ricorra in appello, perché riteniamo che oggi giustizia non sia stata fatta".