Carceri: Valle (Pd) e Boni (Radicali), Regione intervenga

Daniele Valle (Pd) e Igor Boni (Radicali), che oggi hanno visitato la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, chiedono che "la Regione intervenga sul fronte carcerario", segnalando "problemi di sovraffollamento, aggressioni, e aumento delle patologie psichiatriche" e il fatto che "mancano 237 unità di personale penitenziario". "Abbiamo voluto venire in visita al carcere - dicono Valle e Boni - dopo l'aggressione di un detenuto a un agente nei giorni scorsi, il 38esimo episodio di quest'anno. Una situazione che è frutto del sovraffollamento, per cui la mancanza di personale si trasforma in mancata deterrenza, ma anche del fatto che sono aumentate le patologie psichiatriche, quindi la complessità della vita carceraria e le difficoltà di coesistenza". "C'è poi un tema - aggiungono - che riguarda la sanità regionale: infatti i ricoveri di pronto soccorso avvengono al Maria Vittoria mentre quelli ordinari al cosiddetto repartino delle Molinette. Spesso capita che un paziente resti al Maria Vittoria prima del trasferimento alle Molinette e sia necessario piantonarlo con personale sottratto al carcere. La sera dell'ultima aggressione dovevano esserci su quel piano cinque unità di personale, invece erano solo due. La Regione deve intervenire sul problema del flusso dei pazienti tra Maria Vittoria e Molinette".