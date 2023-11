Atp Finals, i campioni del doppio aprono il Fan Village

Il conto alla rovescia, il blu carpet per le 8 coppie di doppio e l'esibizione dei Santi Francesi, vincitori di X Factor. Taglio del nastro, oggi, per il Fan Village delle Nitto Atp Finals di Torino, che offre quest'anno alcune novità, a cominciare dal play garden, una giardino d'inverno che unisce i due padiglioni nel quale sono stati allestiti quattro campi da pickleball. Dopo la cerimonia di ieri con i campioni del singolo, l'inaugurazione del Fan Village, che ogni sera dalle 21 e tutta la giornata del 19 novembre è aperto anche a chi non ha il biglietto delle partite, è l'ultimo tassello prima del via alle gare domani mattina. "Mi piace pensare a questa nuova struttura - dice il presidente Fitp Angelo Binaghi - come a un raccordo fisico ma anche ideale fra quello che noi, Atp e i giocatori facciamo nel palazzetto e quello che Comune e Regione hanno fatto in città per creare la migliore esperienza e spettacolo possibile con l'obiettivo di tenere le Finals in Italia altri 5 anni". "Atp - aggiunge il presidente Andrea Gaudenzi - è orgogliosa di avere le Finals a Torino e di avere un giocatore italiano. Venire a giocare con questo calore del pubblico e atmosfera fa la differenza nello spettacolo". Il Village come gli eventi in centro sono un modo, sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo "per rendere questo un evento che possa coinvolgere l'intera città e un evento di promozione internazionale". "Siamo sempre più capitale italiana dello spot - rileva l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca - e questa edizione sarà la consacrazione. Questo è uno spazio pensato e voluto per i torinesi e per raccontare a tutto il mondo quanto siamo bravi a organizzare". Alla cerimonia anche Claudia Colla della rappresentanza italiana della Commissione europea. "L'Ue in questi anni sta affrontando sfide complicate - dice - e ha dimostrato che quando siamo insieme, uniti riusciamo a diventare campioni, come quelli che vediamo qui".