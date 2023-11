Merlo, Popolari centristi per una lista civica e di governo

"Per i Popolari centristi e riformisti l'alleanza in vista delle prossime elezioni regionali non può esserci con chi fa del radicalismo e del populismo la sua cifra politica distintiva. A maggior ragione quando c'è anche una differenza programmatica fondamentale e decisiva". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti. "Basti pensare, per fare un solo esempio - aggiunge - alla netta - e peraltro coerente - contrarietà del partito dei 5 stelle alla Tav Torino-Lione. E la scelta politica conseguente, almeno per i Popolari che coltivano una prospettiva centrista e riformista, non può essere che quella di aderire a una lista civica, centrista e con una spiccata cultura di governo. Una scelta, questa, che quasi si impone di fronte a un quadro politico che, comunque sia, inizia a essere più chiaro dopo la stagione populista e demagogica dei Cinquestelle".