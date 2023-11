Tennis: Barazzutti annuncia, "mi candido a presidenza Fitp"

Corrado Barazzutti si candida alla presidenza della Federazione italiana tennis e padel. "La mia non è una vera e propria candidatura - spiega a Torino, a margine delle Nitto Atp Finals - ma piuttosto è un tentativo di candidarmi perché le regole non sono chiare. Diciamo che la mia è una dichiarazione di intenti, in base al vecchio regolamento ci vogliono circa 300 sottoscrizioni per candidarsi ma sono previsti vari cambiamenti e sto aspettando di capire quali saranno i nuovi criteri". "Sono candidato alla candidatura - aggiunge - perché prima devo raccogliere le sottoscrizioni. Ho voluto annunciare questa 'candidatura' per far passare il messaggio che ancora non si sa con quali regole si faranno le elezioni. L'auspicio è che si faccia chiarezza e che le regole siano più flessibili affinché non ci sia un candidato unico e per consentire ai circoli di avere più opzioni. A parte questo discorso di 'democrazia', per me Binaghi può anche restare per i prossimi 100 anni ma deve essere votato". "Le nuove regole? Se ci saranno tanti paletti vuol dire che lo sport non vuole cambiare" conclude Barazzutti.