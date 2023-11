Tir si ribalta, chiuso l'imbocco della Torino-Savona

Traffico in tilt e grossi disagi per gli automobilisti dopo la chiusura dell'imbocco dell'autostrada Torino-Savona, sulla sopraelevata di Moncalieri, per un incidente stradale. Il conducente di un tir, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato su di un fianco. Il camionista è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. La polizia stradale, intervenuta sul posto, ha chiuso la carreggiata in uscita dallo svincolo che dalla tangenziale sud porta in direzione Savona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.