Assalto a Unione industriali di Torino, 8 condannati e 3 assolti

Il tribunale di Torino ha emesso otto condanne e tre assoluzioni, per l'assalto alla sede dell'Unione industriali del capoluogo piemontese, durante una manifestazione studentesca organizzata il 18 febbraio 2022. La sentenza prevede pene che vanno da un massimo di nove mesi a cinque mesi e dieci giorni, per i giovani, vicini al centro sociale Askatasuna, che erano imputati nel processo per i reati di lesioni e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Sette feriti tra polizia e carabinieri fu il bilancio dei disordini, sfociati durante il corteo di quel giorno a cui avevano partecipato cinquemila persone. Gl incidenti più gravi si registrarono in via Fanti, quando un gruppo di antagonisti prima lanciò uova piene di vernice, poi tentò di aprirsi un varco attraverso il cancello dell'Unione, colpendo le forze dell'ordine con bastonate e calci. La Digos aveva identificato una ventina di persone e il 12 maggio 2022 erano state eseguite undici misure cautelari - tre misure in carcere, quattro ai domiciliari e quattro obblighi di firma emesse dal gip nei confronti di esponenti del centro sociale Askatasuna e del Ksa, emanazione studentesca degli autonomi.