Infinite Five punta sull'economia dei dati degli utenti del web

La holding torinese Infinite Five punta a crescere nell'economia dei dati che gli utenti di servizi digitali scelgono di condividere consapevolmente, creando esperienze digitali personalizzate. Rientra in questa strategia l'acquisizione del 12,5% (una quota che potrebbe aumentare) di Tnc, piccola impresa innovativa 100% italiana, che sviluppa piattaforme per incrementare le vendite grazie a un advertising più efficace in grado di connettere i brand con i consumatori. "Abbiamo scelto di investire in Tnc perché abbiamo visto nella sua tecnologia esclusiva un'enorme opportunità di sviluppo: i dati degli utenti rappresentano la linfa delle aziende del futuro, perciò con le nostre azioni di engagement possiamo approfondire la loro conoscenza e, attraverso la tecnologia di Tnc, renderli monetizzabili; andando inoltre a sviluppare una divisione dedicata al retail media intendiamo offrire ai nostri clienti una soluzione inedita end to end" spiega Enrico Mussetto, uno dei fondatori di Infinite Five, con esperienza nella fidelizzazione dei clienti dapprima con Seri Group poi con Jakala, Il gruppo oggi opera in Italia, ma prevede di estendere all'estero, già a partire dal prossimo anno, la propria attività, di investire in tecnologie e fare nuove assunzioni.