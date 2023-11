Voucher scuola: Moderati, 475 domande ancora da finanziare

Il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano, con un ordine del giorno chiede alla giunta di Alberto Cirio che "anche quest'anno di trovino le risorse finanziarie affinché tutte le famiglie che ne hanno richiesta possano avere il Voucher Iscrizione e Frequenza Scuole Paritarie", visto che "475 domande sono ancora da finanziare". "Per garantire una reale libertà di educazione - dice Magliano - servono ancora 545mila euro: ho ottenuto l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Regionale del Piemonte del mio atto che chiede di reperire questi fondi". "Per l'anno scolastico in corso - aggiunge - la dotazione per i Voucher è di 4,48 milioni di euro. Per il Voucher Iscrizione e Frequenza alle Scuole Paritarie sono risultate ammissibili 4.717 domande, delle quali 4.242 immediatamente finanziabili. Se approvato, il mio odg impegnerà la giunta a reperire in sede di assestamento di Bilancio le risorse per la totale copertura delle domande". "Lavorare affinché il maggior numero di famiglie si veda riconosciuto questo beneficio - sottolinea - significa per me difendere concretamente la parità scolastica, principio nel quale credo profondamente e che anche questa giunta ha più volte affermato di condividere".