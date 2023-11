L'Unione Industriale Biellese apre le imprese a giovani

Il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese aderisce anche quest'anno al Pmi Day, l'iniziativa nazionale, il 16 e il 17 novembre, che, dal 2010, vede ogni anno le piccole e medie imprese associate a Confindustria aprire le porte ai giovani per visite guidate e incontri con l'obiettivo di contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva locale, un'occasione per raccontare la storia dell'impresa, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte. "Il Pmi Day è un'occasione preziosa per noi imprenditori per riuscire ad avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa. E', soprattutto, un'esperienza utile anche perché gli studenti possano aver maggiore consapevolezza rispetto al panorama delle aziende del territorio, per favorire la loro libertà nella scelta rispetto al loro futuro scolastico e professionale", commenta Stefania Ploner, presidente del Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese. Il tema di questa edizione è la Libertà. Libertà quale valore fondante di una società, come diritto da difendere, da garantire e da rispettare, come responsabilità verso gli altri e verso il bene comune, come leva per la ricerca, l'innovazione e la crescita economica.