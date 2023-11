Interventi da 16 mln in Piemonte contro rischio idrogeologico

Sono 13 gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico finanziati grazie all'intesa tra Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente per oltre 16 milioni di euro, di cui 15,5 messi a disposizione dal Ministero e circa 900.000 dalla Regione. "Grazie a queste risorse continuano gli interventi di messa in sicurezza e prevenzione del territorio che stiamo portando avanti in maniera coordinata tra Regione e Ministero - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Difesa del Suolo Marco Gabusi - La collaborazione con gli uffici del ministro Gilberto Pichetto Fratin è costante" Questi gli interventi nell'alessandrino: con 4.015.000 euro i principali dissesti di versanti a Gavi tra il Forte e l'abitato; con 538.000 euro il secondo lotto dei lavori lungo i torrenti di Garbagna; con 975.000 euro il consolidamento dell'abitato di Rocca Grimalda. In provincia di Torino con 3.200.000 di euro interventi sul fiume Orco a Cascina Frera a San Giorgio Canavese e Foglizzo; con 1.850.000 euro un argine a protezione dell'autostrada Torino-Pinerolo a Volvera. La mitigazione del rischio idraulico provocata dal torrente Chisola a Tetti Rolle a Moncalieri sarà finanziata con 2.940.000 euro, di cui 2.235.270 del Ministero e 704.730 della Regione. Il decreto comprende anche risorse per integrare gli extra costi, dovuti all'aumento del prezzo delle materie prime, di alcuni interventi già finanziati in precedenza: nel torinese per lo scolmatore di Valperga si aggiungono 790.000 euro del Ministero e 60.000 della Regione ai 950.000 già disponibili; per il primo programma operativo di sistemazione del torrente Orco a Chivasso si aggiungono 760.000 euro del Ministero ai 4.500.000 euro già disponibili; per la sistemazione del torrente Rospart a Villar Pellice 42.800 euro del Ministero oltre ai 2.150.000 euro già disponibili. Nell'alessandrino per le arginature sul fiume Bormida ad Acqui Terme si aggiungono 422.000 euro del Ministero ai 328.000 già disponibili. Infine per la sistemazione del torrente Pesio in corrispondenza del ponte di via Mondovì a Chiusa Pesio (Cuneo) si aggiungono 250.000 euro del Ministero e 150.000 della Regione ai 3.250.00.