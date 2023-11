Pichetto, su Pianura Padana no ad intervento estemporaneo

Sulla pianura padana, tra le aree più inquinate in Europa, serve "un'azione da fare in modo serio, realistico, anche accelerato, ma non in modo estemporaneo". Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto intervenendo all'Automotive Business Summit 2023 organizzato dal Sole 24 ore In particolare riguardo allo stop al blocco degli Euro 5 in Piemonte Pichetto rileva che "rispetto al complesso della Pianura Padana, 160.000 Euro 5 non risolvevano il problema, anzi lo danneggiavano perché bloccare 60 centri, in una realtà come il Piemonte, significava bloccare l'intera regione sulle produzioni, quindi Il danno è ben superiore a quello del vantaggio". Per il ministro "necessario avere un ragionamento organico e Infatti avrò a breve un incontro con le regioni per trovare delle soluzioni percorribili e condivise". Peraltro - ricorda Fratin "la pianura Padana con montagne a nord, a sud, ad ovest e il vento che soffia dall'Adriatico è una realtà difficile" e è "l'area più grande area d'Europa col problema delle polveri sottili".