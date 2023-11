Torino, si versa benzina addosso davanti a ufficio immigrazione

Un uomo di origini straniere, per protesta, si è versato addosso una piccola dose di liquido infiammabile, probabilmente benzina, davanti agli uffici dello sportello immigrazione della Questura di Torino, in via Dorè, Gli agenti che erano presenti fuori dall'edificio e hanno assistito alla scena sono subito intervenuti e hanno tranquillizzato l'uomo, che è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Non si conoscono al momento i motivi della protesta.