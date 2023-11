Olimpiadi 2026: in settimana consegna studio su bob Cesana

Lo studio di fattibilità sulla pista di Cesana (Piemonte) per le gare di bob delle Olimpiadi 2026 verrà consegnato entro questa settimana. Lo si apprende dalla Regione Piemonte, che assieme alla Fondazione XX Marzo, al Comune di Torino e alla Città Metropolitana sta completando le integrazioni e chiarimenti richiesti da Simico. Non è ancora certa la data della decisione, ma è molto probabile che avvenga durante la prossima riunione della Fondazione Milano-Cortina prevista per il 5 dicembre. La scelta di Cesana scongiurerebbe lo spostamento delle gare all'estero.