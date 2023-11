Piemonte, dalla Regione 280mila euro ai consorzi turistici

In Piemonte la Regione mette 280mila euro a sostegno dei Consorzi turistici. Lo prevede una proposta di delibera della giunta Cirio, illustrata dall'assessora al Turismo Vittoria Poggio in III Commissione, dove ha ottenuto a maggioranza parere preventivo favorevole. Potranno accedere ai contributi i Consorzi di operatori turistici costituiti alla data del 27 maggio 2022 e riconosciuti dalla specifica legge regionale. I criteri stabiliti assegnano un importo massimo di 5mila euro ai Consorzi da 40 a 50 soci, 10mila da 51 a 70 soci, 20mila da 71 a 90 e 25mila oltre 91 soci. Sono però previste deroghe per i Consorzi costituiti in aree montane.