Frana sul Lago Maggiore nel Novarese, al lavoro per rimuoverla

Una frana a Meina, cittadina sul lago Maggiore in provincia di Novara, ieri ha interrotto la strada per Ghevio verso il Vergante. "I tecnici e i geologi sono sul posto e anche i macchinari per iniziare a rimuovere la massa franata in tempi brevia" spiega Fabrizio Barbieri, sindaco di Meina. "La situazione è sotto controllo - prosegue - e il corso d'acqua vicino alla zona della frana ha già ripreso a scaricare. La strada che porta a varie frazioni del comune è chiusa. I danni maggiori sono stati a una proprietà privata: sono stati travolti una cinquantina di alberi. Una volta finiti i rilievi dovremmo partire con i lavori di sgombero".