Sciopero Cgil e Uil, in Piemonte 4 manifestazioni

Domani sarà sciopero generale. Dopo tutte le polemiche Cgil e Uil sono pronti a fare sentire la loro voce contro la legge di bilancio anche se la protesta in molti settori sarà in formato ridotto. Si fermeranno infatti solo quattro ore, dalle 9 alle 13, i trasporti perché i sindacati hanno deciso di "tutelare i lavoratori, altrimenti esposti a sanzioni economiche e penali". Lo sciopero sarà invece di otto ore nella pubblica amministrazione, nella sanità e nella scuola. In Piemonte ci saranno manifestazioni in quattro province, Alessandria, Cuneo, Novara e Torino. "Considero quello di Salvini un boicottaggio garantito perché costringe a ridurre lo sciopero dalle 9 alle 13. Bisognerà ridiscutere quelle norme e le disposizioni delle commissioni di garanzia che hanno trasformato in Italia lo sciopero a sovranità limitata in un Paese che ha meno scioperi di gran parte dei Paesi europei. Lo sciopero non è vacanza, ai lavoratori costa", spiega Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte.