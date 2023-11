Studenti in piazza contro la riforma, corteo a Torino

Tornano in piazza gli studenti a Torino, nel giorno dello sciopero indetto da Cgil e Uil. Almeno 500 manifestanti sono partiti questa mattina da piazza XVIII dicembre, aderendo alle iniziative che si stanno svolgendo in altre città d'Italia dove studenti medi e universitari protestano contro le politiche del governo Meloni e nei confronti della riforma della scuola voluta dal ministro Valditara. Uno del corteo spezzone si contraddistingue per il suo impegno pro Palestina. 'Riforma Valditara-Genocidio in Palestina: studenti contro il governo', recita lo striscione d'apertura. "Con la riforma della scuola del governo Meloni l'istruzione pubblica torna indietro di 50 anni e viene fatto un altro grande regalo alle aziende - spiega Caterina Mansueto, presidente della Consulta di Torino -. La riduzione della durata del percorso scolastico a 4 anni per i tecnici e i professionali e l'incentivazione della scuola-lavoro con la creazione di campus scuola-azienda sono uno schiaffo in faccia pesantissimo ai 200 mila studenti scesi in piazza l'anno scorso dopo la morte di 3 loro coetanei in stage".