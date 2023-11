Emirates cerca personale, arriva a Torino il recruiting day

È arrivato oggi a Torino l'evento dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo di Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, che proprio nei giorni scorsi ha siglato un accordo con Boeing per una commessa da 52 miliardi di dollari per nuovi velivoli. Iniziato nel 2022, questo percorso di recruiting ha visto eventi di selezione in 340 città in 6 continenti e ha permesso a Emirates di superare le 20mila persone che fanno parte del personale di bordo della compagnia aerea. "Con l'avvento del Covid - spiega Flavio Ghiringhelli, country manager Emirates Italia, a margine delle Nitto Atp Finals di cui Emirates è sponsor - tutte le compagnie aeree hanno fatto dismissioni di personale. Finita l'emergenza la nostra compagnia non solo ha ricontattato tutte le persone che aveva dovuto lasciare a casa proponendo loro di tornare, ma ha anche avviato dei road show per il recruiting del personale, che proprio oggi arriva a Torino. Emirates punta moltissimo sul suo personale e la sua formazione per offrire ai clienti esperienze di alto livello e al personale possibilità di carriera molto ampie". Quella avviata da Emirates rappresenta una delle più grandi campagne di recruiting a livello globale resa necessaria anche per soddisfare le aspettative di crescita della compagnia aerea che questa estate è stata una delle più trafficate di sempre. Non solo a Dubai, ma anche nel mercato italiano che, ha avuto nei mesi estivi circa 130mila passeggeri in partenza dai 4 gateway di Roma, Milano, Bologna e Venezia e più di 120mila passeggeri in arrivo dall'estero.