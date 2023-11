Miss Italia Francesca Bergesio ricevuta a Palazzo Lascaris

A nemmeno una settimana dall'incoronazione a Miss Italia, Francesca Bergesio è stata ricevuta, questa mattina, a Palazzo Lascaris dal presidente Stefano Allasia, dal vicepresidente Francesco Graglia e dal consigliere Paolo Demarchi. "Francesca - ha detto Allasia - è non solo bellissima ma anche solare, educata, rispettosa e intelligente: ci rende orgogliosi per come sta rappresentando il Piemonte. E' una ragazza che ha anche intrapreso un percorso di studi impegnativo, alla facoltà di Medicina, per il suo futuro. È un altro orgoglio per il nostro Piemonte ed è per questo che abbiamo voluto invitarla a Palazzo Lascaris". "Siamo molto fieri - ha aggiunto Graglia - per una Miss Italia piemontese e di Cervere (il paese in provincia di Cuneo dove è cresciuta, ndr). È stato bellissimo seguire il cammino di Francesca sin dalla finale di Barbaresco, quando venne proclamata miss Piemonte. Una ragazza che conosco da tempo e che oltre a essere bella, ha anche un carattere sensibile e altruistico". La diciannovenne di Cervere, che è la quinta piemontese ad aggiudicarsi il titolo di più bella d'Italia, ha affermato di provare "un'emozione grandissima. Stento a credere - ha detto - di essere stata invitata nel Consiglio regionale della mia Regione. Sono cresciuta in un piccolo paesino in provincia di Cuneo e da lì che vengono la mia semplicità e il mio amore per le piccole cose. Mi sono poi trasferita a Torino, dove ho vissuto in convitto 5 anni per frequentare il liceo. Così ho conosciuto il mondo più dinamico e caotico della grande città. Ed è questo connubio bellissimo che voglio sempre portare con me. Non vedo l'ora di girare l'Italia portando sempre nel cuore il Piemonte".