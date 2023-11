Covid: in Piemonte incidenza dei contagi in lieve aumento

Aumenta lievemente in Piemonte l'incidenza dei contagi da Covid negli adulti: fra il 9 e il 15 novembre è stata del 96.0 rispetto agli 84.0 del periodo precedente (+14.3%). L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 9.0%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 3.0%, mentre la positività dei tamponi è al 20.9%. Sono i dati che si ricavano dal focus settimanale della Regione, dove si specifica che l'andamento è in crescita ma "la situazione rimane sotto controllo". Tra il 9 e il 16 novembre sono state vaccinate 16.493 persone: 111 hanno ricevuto la prima dose, 15 la seconda, 120 la terza, 1.786 la quarta, 9.460 la quinta, 5.001 la sesta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.934.887 dosi, di cui 3.347.001 come seconde, 2.965.734 come terze, 822.623 come quarte, 192.036 come quinte, 15.209 come seste.