Colletta alimentare: Lo Russo, "Torino e solidarietà sinonimi"

"Un gesto di generosità che credo sia davvero un grande valore aggiunto della nostra città. Torino e solidarietà sono sinonimi". Queste le parole il sindaco, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha aderito alla giornata della Colletta alimentare, facendo una spesa solidale in un supermercato del quartiere Santa Rita. "È un modo - dice - per stare vicino alle persone che fanno più fatica e invito tutti a dare il loro piccolo contributo a questa bellissima gara di solidarietà". Il primo cittadino ricorda che "l'inflazione ha colpito molto duro, ci sono tante persone che fanno molta più fatica che in passato, quindi questo gesto, per chi può farlo è ancora più importante. Torino e solidarietà sono sinonimi - conclude -, sono tantissime le organizzazioni dei terzo settore che collaborano con l'amministrazione comunale per aiutare le persone più fragili e anche il tema alimentare sappiamo bene essere una grave emergenza della nostra città".