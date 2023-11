Atp Finals: Abodi, ci sono le condizioni per andare avanti

"Dobbiamo guardare al futuro con fiducia e con la stessa capacità di visione di quando è iniziata questa avventura. Credo ci siano tutte le condizioni per andare avanti. Non abbiamo veramente voglia di perdere questo secondo tempo della partita". A dirlo, alla conferenza stampa di chiusura delle Nitto Atp Finals, è il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. "Sono condizioni che non si sono determinate quest'anno, che è perfetto - sottolinea -. Ci siamo meritati di andare avanti anche nei momenti di difficoltà, in cui non ci credevano in molti, quando si è dimostrata la capacità, la lungimiranza e la visione che sono davvero di esempio per tutto lo sport".