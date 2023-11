Lo Russo, lavoreremo con Nitto per ampliare collaborazione

"Lavoreremo per ampliare questa nostra collaborazione e come amministrazione vi faremo delle proposte già a partire dalla fine di questa edizione per dare strutturalità a queste operazioni di sostenibilità e innovazione che per la nostra città sono molto importanti". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al presidente e Ceo di Nitto, Hideo Takasaki, durante un incontro, questo pomeriggio, al Pala Alpitour durante le Nitto Atp Finals. Un colloquio durante il quale il primo cittadino ha espresso soddisfazione per la collaborazione con l'azienda giapponese andata anche oltre l'evento sportivo del tennis. Fra i temi principali dell'incontro il Nitto Atp Finals Green Project, iniziativa di sostenibilità ambientale che contribuirà al rimboschimento del parco Cavalieri di Vittorio Veneto, di fronte al palazzetto, con la messa a dimora di tigli, bagolari e platani e a trasformare alcune pensiline del trasporto pubblico che diventeranno green, con l'obiettivo di migliorare l'ambiente e la salute.