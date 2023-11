Fare Ambiente Piemonte, "ogni albero sarà dedicato a Giulia"

"Ogni albero che verrà piantato dall'associazione sarà dedicato a Giulia". A dirlo è Gian Carlo Locarni, coordinatore regionale Fare Ambiente movimento ecologista europeo Piemonte, in vista della Giornata mondiale degli alberi del 21 novembre, ma anche "di un'altra importante giornata internazionale come il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e ancora scossi dall'ultimo tragico femminicidio, che ha visto la povera Giulia Cecchettin soccombere senza alcuna colpa a un efferato delitto". "Come associazione - prosegue Fare Ambiente Piemonte in una nota - invitiamo e auspichiamo che tale nostra iniziativa venga portata avanti anche da altri, un piccolo gesto che vuole dare una grande sensibilizzazione a un problema ancora troppo presente nella società odierna come il femminicidio, ciao Giulia".