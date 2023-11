Uncem, Piemonte regione modello per green community

"Il Festival della Soft Economy promosso dalla Fondazione Symbola con l'Uncem nei giorni scorsi in Appennino, a Treia nelle Marche, è stato focalizzato sulla Strategia delle Green Community. E il Piemonte ha mostrato la sua capacità di visione in questa direzione. Non solo perché sono stati illustrati con efficacia e lungimiranza i progetti piemontesi finanziati dal Pnrr, che vedono diverse valli lavorare con le risorse della strategia nazionale promossa dall'Unione nazionale di Comuni, comunità e enti montani, dal 2008. Non solo perché la Regione, con il Settore Montagna che ringrazio, è risultata tra le più capaci e determinate in Italia, visto il bando per le Green Community, con fondi regionali, che scadrà a fine novembre. Ma perché le Green Community sono per la nostra montagna". A dirlo è Roberto Colombero, presidente dell'Uncem del Piremonte. "Quattro aree omogenee - ha aggiunto - hanno già importanti finanziamenti. Altri undici territori non finanziati dal Pnrr lavorano sul bando regionale. Si coinvolgono, da parte degli enti locali, imprese, scuole, volontariato, terzo settore. Si sceglie di essere protagonisti nell'affrontare le crisi climatica e demografica, sociale ed economica. Si lavora insieme, superando i campanalismi. Avere una strategia di sviluppo è complesso ma necessario. Si genera unità per vincere le grandi sfide che possono ricollocare i territori montani. Il Piemonte è in prima fila e ha grande forza, emersa chiaramente a Treia, sulla quale consolidare nuove efficaci politiche per le aree montane".