Asl To4 conferma la riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè

L'8 gennaio 2024 riaprirà, a tre anni dalla chiusura, il pronto soccorso di Cuorgnè (Torino). Lo conferma anche l'Asl To4 con una nota nella quale specifica che l'attività di emergenza del presidio tornerà a operare a regime garantendo così assistenza sull'intero arco delle 24 ore nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. "Per la riapertura del pronto soccorso di area disagiata - fanno sapere dall'azienda sanitaria - è prevista l'erogazione delle attività che ricalcano le caratteristiche di funzionamento del reparto nel periodo ante-covid". In caso di iper-afflusso, come paventato dal sindacato Nursind, "si attingerà, come sempre previsto nel piano aziendale, al personale in aggiunta reclutato ad hoc a tempo determinato per non penalizzare altre attività". Le patologie non trattabili a Cuorgnè invece "proprio perché si tratta di pronto soccorso di Area Disagiata e non di pronto soccorso normale o di Dea di I livello, verranno indirizzate in base a specifici protocolli verso i presidi attrezzati".