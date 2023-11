Cirio firma protocollo su semplificazione con Casellati

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha sottoscritto oggi a Torino un protocollo per la semplificazione normativa con la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati. " Viviamo - ha affermato Cirio - in un Paese troppo complicato, con troppa produzione normativa e troppe leggi contrastanti tra loro che creano difficoltà nella vita di tutti i giorni dei cittadini e delle imprese. Oggi grazie a questo atto, insieme al governo perché le fonti del diritto hanno anche norme nazionali, riusciamo a fare il primo passo verso una semplificazione reale delle leggi della Regione". "Si parte - ha rimarcato - con ciò che è più utile ai cittadini: noi abbiamo da fare ospedali e scuole, e dobbiamo farli e farli in fretta. Li facciamo con i soldi dell'Europa, e quindi dobbiamo farli nei tempi giusti e le norme sono troppo complesse: lo strumento di questo protocollo ci permette di semplificarle". "La prima applicazione pratica - ha spiegato - è un tavolo tecnico: vogliamo approvare una legge regionale per accelerare la costruzione di ospedali e scuole finanziati dal Pnrr, dove abbiamo tempi contingentati da rispettare, che preveda una serie di deroghe alle normative regionali. Ma poiché dobbiamo essere attenti a non toccare le norme statali, il tavolo sarà utile per questo lavoro. Sarà una legge a scadenza, valido solo per la realizzazione delle opere del Pnrr, e sarà il primo banco di prova del nuovo tavolo tecnico-giuridico con il governo".